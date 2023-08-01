В Ярославле может подорожать проезд в автобусах при оплате наличными

Проезд в автобусах Ярославля может стоить дороже для тех пассажиров, которые платят наличными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проезд в автобусах Ярославля может стоить дороже для тех пассажиров, которые платят наличными. Сейчас прорабатывается вопрос введения дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте города. Об этом во время прямой трансляции в сообществе ЦУР сообщил директор ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский.

- Такое решение позволит стимулировать пассажиров к бесконтактной оплате проезда. Сейчас порядка 86% ярославцев используют банковские карты, проездные и «Якарту», - сказал Сергей Волканевский. – Это для нас плюс, с точки зрения безопасности, так как водитель не отвлекается.

Когда может быть введена дифференцированная оплата, руководитель ГКУ не уточнил. Сейчас этот вопрос обсуждается.