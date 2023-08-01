В Ярославле началось комплектование 299-го полка ВДВ

299-й полк ВДВ будет размещен в Ярославле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

299-й полк ВДВ, который входит в состав Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии, будет размещен в Ярославле. Об этом на общегородском совещании сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Сейчас будет вестись подготовка к размещению полка, с осени начнутся все необходимые мероприятия, чтобы полк расквартировался здесь в полном составе после выполнения боевых задач, - сказал градоначальник.

По информации муниципалитета Ярославля, в полку будут служить по контракту две тысячи военнослужащих. Вопрос пополнения начали решать уже сейчас. С 1 августа представитель полка будет находиться на сборном пункте.