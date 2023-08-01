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НовостиОбщество1 августа 2023 7:53

В Ярославле началось комплектование 299-го полка ВДВ

В полку будут служить по контракту две тысячи ярославских военнослужащих
Полина Вачнадзе
299-й полк ВДВ будет размещен в Ярославле.

299-й полк ВДВ будет размещен в Ярославле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

299-й полк ВДВ, который входит в состав Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии, будет размещен в Ярославле. Об этом на общегородском совещании сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Сейчас будет вестись подготовка к размещению полка, с осени начнутся все необходимые мероприятия, чтобы полк расквартировался здесь в полном составе после выполнения боевых задач, - сказал градоначальник.

По информации муниципалитета Ярославля, в полку будут служить по контракту две тысячи военнослужащих. Вопрос пополнения начали решать уже сейчас. С 1 августа представитель полка будет находиться на сборном пункте.