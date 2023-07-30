В Ярославле начался ремонт Суринского путепровода Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 30 июля, начался ремонт Суринского путепровода. Изначально работы должны были стартовать в ночь с пятницы на субботу, но из-за проливных дождей сроки немного сдвинули.

- В воскресенье, во второй половине дня, начнутся ремонтные работы на одном из важных объектов Ярославля — Суринском путепроводе. Просим отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ. Обращайте внимание на временные дорожные знаки, заранее снижайте скорость в месте проведения дорожных работ, - предупредили в мэрии города в пятницу, 28 июля.

В воскресенье, когда ремонт начался, в Дзержинском районе образовалась достаточно длинная пробка. Об этом в соцсетях написали местные жители.