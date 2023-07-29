За жестокое убийство друга и поджог его квартиры ярославец получил 13 лет лишения свободы

Ярославец осужден на 13 лет за убийство и поджог квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд вынес приговор 41-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

Преступление было совершено в октябре прошлого года в квартире Заволжского района Ярославля.

- Обвиняемый и потерпевший совместно распивали спиртные напитки в квартире последнего. Между ними произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину квартиры множественные удары кулаками и ножом по голове и телу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Потом, видя, что приятель жив и даже находится в сознании, злоумышленник зажигалкой поджег занавески в комнате и на кухне, после чего сбежал. Соседи вызвали пожарных, они и нашли в квартире труп человека.

На суде преступник не стал отпираться и полностью признал свою вину. Ярославец получил 13 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.