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НовостиПроисшествия29 июля 2023 12:13

За жестокое убийство друга и поджог его квартиры ярославец получил 13 лет лишения свободы

Житель Ярославля ножом изрезал своего приятеля и, увидев, что тот жив, поджег его квартиру
Полина Вачнадзе
Ярославец осужден на 13 лет за убийство и поджог квартиры.

Ярославец осужден на 13 лет за убийство и поджог квартиры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд вынес приговор 41-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

Преступление было совершено в октябре прошлого года в квартире Заволжского района Ярославля.

- Обвиняемый и потерпевший совместно распивали спиртные напитки в квартире последнего. Между ними произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину квартиры множественные удары кулаками и ножом по голове и телу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Потом, видя, что приятель жив и даже находится в сознании, злоумышленник зажигалкой поджег занавески в комнате и на кухне, после чего сбежал. Соседи вызвали пожарных, они и нашли в квартире труп человека.

На суде преступник не стал отпираться и полностью признал свою вину. Ярославец получил 13 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.