В поликлинике №1 Ярославля закончился первый этап капитального ремонта

В поликлинике №1 девятой больницы Ярославля завершился первый этап капитального ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлинике №1 девятой больницы Ярославля, которая находится на Тутаевском шоссе,95, завершился первый этап капитального ремонта. Здесь привели в порядок кабинеты врачей, холл и коридоры.

- Помещения требовали комплексного ремонта. Обновлены процедурные кабинеты и кабинеты приема специалистов. Везде, в том числе в коридорах, на лестничных маршах положена новая плитка, - рассказала заместитель главного врача больницы Виктория Васенина. – Изменения уже оценили и пациенты, и медики. Всем нравится результат.

К поликлинике №1 прикреплены около 44 тысяч жителей Дзержинского района, ежедневно на прием приходят порядка 300 человек. Чтобы не закрывать поликлинику и не переводить пациентов в другие лечебные учреждения, ремонт проходит поэтапно. Второй начнется в следующем году. Стоимость работ - 8,7 миллиона рублей.