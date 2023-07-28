В Ярославской области обозначили приоритеты развития электросетевого комплекса

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в Ярославле. ФОТО: ПАО «Россети- Ярэнерго»

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках Дня филиала в Ярославле обсудил актуальные вопросы развития электросетевого комплекса Ярославской области с руководством «Ярэнерго».

В ходе мероприятия руководители филиала рассмотрели с профильными заместителями генерального директора финансово-экономические показатели предприятия, а также результаты исполнения инвестиционной и ремонтной программ, технологического присоединения и снижения потерь в сетях.

Глава энергокомпаний провел совещание по реализации комплексной программы развития «Ярэнерго». Особое внимание уделялось задачам кадровой и социальной политики.

Важной темой стала подготовка энергетиков к периоду максимальных нагрузок. Все мероприятия проходят строго в соответствии с установленным графиком.

– Прямой диалог с руководством филиала позволяет обсудить весь комплекс задач, которые решают энергетики. От их работы зависит надежное электроснабжение более миллиона жителей Ярославской области. Наряду с этим, в регионе мы реализуем масштабные проекты по развитию уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки, украшая города, создавая безопасную и комфортную среду для жизни, – подчеркнул генеральный директор компании Игорь Маковский.