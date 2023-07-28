МЧС предупредило ярославцев о ливне, ветре и граде днем 28 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило жителей Ярославской области об ухудшении погоды 28 июля. Сегодня в некоторых районах региона возможны ливень, ветер и даже град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/c. При этом температура воздуха будет 25-27 градусов.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с засором ливневых стоков и дренажных систем, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих крыш и конструкций, строительных кранов. Прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.