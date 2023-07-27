В Ярославской области столкнулись 8 легковых машин и грузовик: травмированы 4 человека

В Переславском районе на трассе М8 столкнулись девять автомобилей Фото: УМВД по Ярославской области

Около 11 утра 27 июля в Переславском районе на трассе М8 столкнулись девять автомобилей: восемь легковушек и грузовик.

На данный момент известно о четырех пострадавших, среди них 10-летний мальчик. Все участники аварии, получившие травмы, доставлены в медицинское учреждение.

- На участке, где произошло ДТП, сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам очевидцев, образовалась пробка, покореженные машины перекрыли большую часть дороги.

- На этой трасе очень много аварий и погибших, нехорошая дорога, - пишут переславцы.