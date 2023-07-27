В Ярославской области разрабатывают станции для борьбы с дронами

Рыбинский завод приборостроения разрабатывает инновационное оборудование. ФОТО: страница Максима Авдеева ВКонтакте

Рыбинский завод приборостроения разрабатывает инновационное оборудование – радиолокационные станции для борьбы с дронами.

Станции способны обнаружить самые сложные объекты, в том числе миниатюрные. По словам генерального директора предприятия Андрея Комогорцева, самая маленькая цель была размером 20 на 16 сантиметров.

Разработка оборудования, столько необходимого сейчас, вышла на финальную стадию. Работы планируют завершить до конца сентября, после чего опытные образцы передадут военным специалистам.