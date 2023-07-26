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НовостиОбщество26 июля 2023 7:47

Ярославские энергетики обеспечивают электроснабжение 20 фельдшерско-акушерских пунктов в селах и деревнях

Медучреждения возводятся в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, части профильного национального проекта
Медицинские учреждения подключаются к энергоснабжению. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Медицинские учреждения подключаются к энергоснабжению. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Так, с начала 2023 года к сетям компании подключены 9 фельдшерско-акушерских пунктов в селах Новое Большесельского района, Никола-Гора Первомайского района, Рождественное и Черная Заводь Некрасовского района, Марково Ростовского района, Покров-Рогули Пошехонского района, деревнях Заречье Угличского района, Свингино и Завражье Рыбинского района. В ближайшее время будет выполнено технологическое присоединение еще 11 ФАПов в 5 муниципальных районах: Любимском, Рыбинском, Брейтовском, Пошехонском и Ярославском, а также в Ярославле и городском округе Переславль-Залесский.

Медицинские учреждения подключаются по мере готовности. В основном, ФАПы присоединяются к существующим электрическим сетям с установкой приборов учета. В отдельных случаях энергетики строят новые участки воздушной линии электропередачи и монтируют автоматические выключатели. Общая присоединяемая мощность всех 20 объектов составит 385 кВт.

– Чтобы сельские жители могли обратиться за медицинской помощью рядом с домом, подключение медучреждений мы проводим в приоритетном порядке и в самые сжатые сроки. Это наш вклад в повышение доступности медуслуг для населения, – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.