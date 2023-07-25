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НовостиОбщество25 июля 2023 9:04

Тверицкую набережную в Ярославле закроют для проезда транспорта

Ограничение будет действовать 30 июля
Полина Вачнадзе
На Тверицкой набережной в Ярославле ограничат проезд автомобилей.

На Тверицкой набережной в Ярославле ограничат проезд автомобилей.

Фото: Мэрия Ярославля

В День Военно-морского Флота РФ, который отмечается 30 июля, Тверицкую набережную в Ярославле временно закроют для проезда транспорта.

Ограничения будут действовать с 8 утра до 15:00, то есть, во время проведения праздничных мероприятий и подготовки к ним.

- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения. Просим Вас соблюдать Правила дорожного движения, - обратились к ярославцам в мэрии города.