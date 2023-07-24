В аварии под Ярославлем пострадали четыре человека

Травмы в ДТП получили четыре человека. Фото: УМВД по Ярославской области

Ночью 23 июля на 2-м километре дороги «Золотое кольцо» в Ярославском районе произошла авария. Столкнулись «Дэу Нексия» и «Ауди». Травмы в ДТП получили четыре человека.

- Госпитализирован 30-летний мужчина, пассажир «Дэу». Амбулаторное лечение назначено 29-летнему водителю «Дэу» и двум пассажирам этой же машины: мужчинам 29 и 22-х лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Днем 23 июля на окружной дороге Переславля в ДТП погибли два человека, один пострадал.