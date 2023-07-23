В Ярославской области в ДТП с легковушками погибли два человека. ФОТО: ОГИБДД Переславля

В Ярославской области сегодня, 23 июля, примерно в 13:20 произошло смертельное ДТП. На 15 километре объездной дороги Переславля столкнулись «Тойота» и «Шевроле». На месте трагедии погибли 39-летний водитель и 34-летняя женщина-пассажир из «Шевроле». 47-летней женщине, которая находилась за рулем «Тойоты», оказали необходимую медицинскую помощь.

- На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.