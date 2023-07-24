Ярославцев ждет дождливая, но теплая погода

На этой неделе жарких дней будет не так много, как хотелось. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», Центральная Россия на этой неделе окажется на периферии облачных вихрей. Поэтому, несмотря на дожди и грозы, температура воздуха начнет прогреваться.

Сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +18..+20 градусов.

25 июля также небольшой дождь, температура повысится до +22.

В среду, 26 числа, синоптики прогнозируют грозу и +20..+22.

В четверг, 27 июля, в Ярославле потеплеет до +26..+28, день будет малооблачный.

В конце рабочей недели, 28 июля, ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза. Днем, по прогнозам Центра «Фобос», термометры покажут +29..+31 градус.

А в выходные, 29 и 30 июля, погода испортится. В субботу сильный дождь и гроза, и ночью, и днем +18..+20. В воскресенье без дождей и +22..+24.