В Тутаеве собака покусала 4-летнего ребенка на детской площадке

В Тутаеве собака покусала ребенка. ФОТО: группа "Тутаев Подслушано" ВКонтакте

На детской площадке в Тутаеве собака покусала четырехлетнюю девочку. О случившемся в группе "Подслушано Тутаев" рассказала мать пострадавшего ребенка Елена. По словам женщины, все произошло 17 июля на площадке дома на улице Моторостроителей.

- Вызвали скорую помощь и полицию. В Ярославской областной больнице была оказана помощь - рану зашили. По словам очевидцев, эта собака уже не первый раз кусает людей. Хозяева тоже подтверждают, что собака уже четыре раза кусала кого-то и не видят в этом ничего страшного. К слову, в этой семье в двухкомнатной квартире проживает четыре больших собаки и кошки. Органы власти говорят, что у них нет полномочий сделать что-то в этой ситуации. Единственный вопрос который я постоянно слышу, привита ли собака и нет ли у нее бешенства, - пишет мама ребенка.

Девочке наложили швы, ей предстоит пройти курс уколов от бешенства. Кроме того, ребенку и еще двоим детям, которые в момент ЧП находились на площадке, нанесена психологическая травма. Поэтому мама пострадавшей малышки не хочет оставлять хозяев пса безнаказанными:

- Я разыскиваю людей, которые пострадали от этой собаки и трех других, живущих в этой семье. Давайте не допустим трагедии, которая может произойти.

Елена добавляет, что она ни в коем случае не хочет, чтобы животных умертвили, но считает необходимым их изъятие из семьи и передачу в приют.

- По отзывам соседей, с собаками плохо обращаются. Собака просто выместила злость на самом беззащитном. На тот момент моя дочь была самой маленькой на площадке и была безопасной мишенью, - поясняет Елена.