В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды. По данным регионального ЦГМС, ожидается гроза, при грозе - усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.
По данным ЦГМС, непогода продлится до вечера 23 июля.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили спасатели.