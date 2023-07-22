В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды. По данным регионального ЦГМС, ожидается гроза, при грозе - усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

По данным ЦГМС, непогода продлится до вечера 23 июля.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили спасатели.