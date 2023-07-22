Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2023 20:35

В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер

МЧС опубликовало предупреждение о непогоде
Полина Вачнадзе
МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды.

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погоды. По данным регионального ЦГМС, ожидается гроза, при грозе - усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

По данным ЦГМС, непогода продлится до вечера 23 июля.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили спасатели.