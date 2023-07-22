В Ярославль привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Ярославле с 14 по 16 августа будет находиться ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле привезут ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. В нашем городе святыня пробудет с 14 по 16 августа.

14 августа в 21:00 состоится торжественная встреча ковчега в Свято-Введенском Толгском монастыре. После будет отслужен молебен.

15 августа в 07:00 начнется Божественная литургия. На протяжении всего дня в монастыре будут совершаться молебны с акафистом Георгию Победоносцу. Вечернее богослужение начнется в 17:00.

16 августа святыня будет находиться в Успенском соборе Ярославля. В 08:00 состоится ее торжественная встреча, в 08:30 начнется Божественная литургия, в 17:00 - Вечернее богослужение. В 19:00 ковчег отправят в Кострому.

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца провозят по городам России с мая этого года. К принесению мощей приурочены молебны о победе.

- Мощи небесного покровителя Русского воинства будут доставлены во все 89 регионов Российской Федерации, - сообщили в мэрии Ярославля.