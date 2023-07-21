Рыбинского заключенного признали виновным в экстремизме

Деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УФСБ и УФСИН по Ярославской области. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Заключенного одной из рыбинских колоний признали виновным в экстремизме.

- Установлено, что подсудимый придерживался криминальной идеологии движения «Арестантское уголовное единство», деятельность которого по решению Верховного Суда признана экстремистской и запрещена, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Прекрасно зная об этом, 36-летний рыбинец пропагандировал АУЕ (запрещена на территории РФ) и вовлекал в движение новых участников. Кроме того, мужчина не раз дезорганизовывал работу колонии, устраивая с другими заключенными акции неповиновения, и портил имущество ИК.

Деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УФСБ и УФСИН по Ярославской области.

- Подсудимому назначено наказание – 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - озвучили приговор суда в региональном СКР.