В Ярославской области на строительство медучреждений выделят миллиард рублей Фото: Правительство Ярославской области

Более миллиарда рублей направят на строительство нескольких медучреждений в регионе. Один из объектов - детская поликлиника при клинической больнице №2 на улице Попова – построена уже наполовину. Сейчас идет отделка помещений, а со следующей недели рабочие займутся фасадами.

-В Ярославле, кроме детской поликлиники, по нацпроекту «Здравоохранение» продолжается возведение хирургического корпуса онкобольницы. Его готовность оцениваем в 55%. Еще по двум объектам здравоохранения в этом году мы проведем проектирование – это детская поликлиника на 300 посещений в смену в Рыбинске и обсервационный корпус перинатального центра с приспособлением под центр медицинской реабилитации для детей раннего возраста в Ярославле, - рассказал директор областного департамента строительства Виктор Жучков.

В строящейся поликлинике на улице Попова работать будут в две смены и в каждую принимать по 500 детей. Здесь предусмотрены отделения педиатрии, рентгена, стоматологии и даже бассейн для грудничков.

В правительстве области рассказали, что для поддержания хорошего микроклимата в здании предусмотрено индивидуальное исполнение приточно-вытяжных установок в системе вентиляции. Оборудование будет укомплектовано современными электродвигателями с низким уровнем шума, системой подогрева и охлаждения воздуха, а также системой фильтрации. Помимо этого, поликлинику оформят в светлых тонах и на всех этажах поставят телевизоры, на которых маленькие пациенты смогут смотреть мультфильмы.