В Ярославле ребенок получил перелом во время прогулки в детском саду. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославле ребенок получил перелом плечевой кости во время прогулки в детском саду. К уполномоченному по правам ребенка Михаилу Крупину обратились родители воспитанника с просьбой разобраться в ситуации.

Выяснилось, что сразу после случившегося, сотрудники детсада вызвали скорую и оказали необходимую помощь ребенку, дожидаясь медиков. Администрация учреждения, в свою очередь, организовала расследование этого инцидента, и виновные уже привлечены к ответственности.

- Необходимые меры непосредственно после произошедшего несчастного случая образовательным учреждением были выполнены, расследование проведено в установленном порядке, - отметил Михаил Крупин.