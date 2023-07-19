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НовостиОбщество19 июля 2023 9:10

В Ярославле ребенок получил перелом во время прогулки в детском саду

Виновные уже привлечены к ответственности
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле ребенок получил перелом во время прогулки в детском саду. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославле ребенок получил перелом во время прогулки в детском саду. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославле ребенок получил перелом плечевой кости во время прогулки в детском саду. К уполномоченному по правам ребенка Михаилу Крупину обратились родители воспитанника с просьбой разобраться в ситуации.

Выяснилось, что сразу после случившегося, сотрудники детсада вызвали скорую и оказали необходимую помощь ребенку, дожидаясь медиков. Администрация учреждения, в свою очередь, организовала расследование этого инцидента, и виновные уже привлечены к ответственности.

- Необходимые меры непосредственно после произошедшего несчастного случая образовательным учреждением были выполнены, расследование проведено в установленном порядке, - отметил Михаил Крупин.