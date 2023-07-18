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НовостиПроисшествия18 июля 2023 7:18

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Углича, которая собирала сведения для украинских спецслужб

Данные нужны были Украине для совершения теракта на ГЭС
Полина Вачнадзе
Жительницу Углича задержали на рабочем месте. Оперативные кадры ФСБ

Жительницу Углича задержали на рабочем месте. Оперативные кадры ФСБ

В Угличе Ярославской области задержана 36-летняя женщина. По данным ФСБ, в интересах Украины она собирала информацию об объекте критической инфраструктуры региона с целью совершения теракта.

Судя по переписке, которую задержанная вела с украинским координатором, речь шла о взрыве на гидроэлектростанции. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, у задержанной изъяты средства связи, содержащие сообщения с украинской стороной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.