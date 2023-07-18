Сотрудники ФСБ задержали жительницу Углича, которая собирала сведения для украинских спецслужб

Жительницу Углича задержали на рабочем месте. Оперативные кадры ФСБ

В Угличе Ярославской области задержана 36-летняя женщина. По данным ФСБ, в интересах Украины она собирала информацию об объекте критической инфраструктуры региона с целью совершения теракта.

Судя по переписке, которую задержанная вела с украинским координатором, речь шла о взрыве на гидроэлектростанции. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, у задержанной изъяты средства связи, содержащие сообщения с украинской стороной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.