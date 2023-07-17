В Ярославле нетрезвый водитель на легковушке протаранил шесть автомобилей. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 16 июля, примерно в 23:20 в полицию позвонили жители дома №12/10 по улице Карла Либкнехта и рассказали, что водитель на «Ладе Гранте» протаранил их припаркованные автомобили.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники ДПС. Оказалось, что 39-летний водитель легковушки был нетрезв, он решил погонять по ночному городу, но закончилось это не очень удачно.

- В отношении правонарушителя составлен административный протокол, ему грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками ГИБДД установлено, что в результате ДТП повреждения получили 6 автомобилей.