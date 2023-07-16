В Ярославской области шесть человек находятся в больнице после ДТП с легковушкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области сегодня, 16 июля, примерно в 7:20 произошло ДТП с легковушкой. На трассе Пречистое-Любим-Буй у деревни Тимино водитель, ехавший за рулем «Форд Фокуса» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. В больнице после аварии находятся шесть человек.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - отметили в УМВД России по Ярославской области.