На улице Флотской в Ярославле меняют канализационные и водопроводные сети

В Ярославле идет ремонт улицы Флотской. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался ремонт улицы Флотской. Специалисты Водоканала приступили к замене сетей водопровода и канализации.

- Водоканал работает в рамках подготовки объекта к ремонту. Ресурсоснабжающие организации выходят заранее на объект и приводят в порядок старые инженерные коммуникации, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

После замены сетей, на улице положат новый асфальт, отремонтируют тротуары и нанесут дорожную разметку.

Работы по синхронизации с сетевыми компаниями идет в Ярославле с 2018 года.

- Улица Флотская попала в работу в рамках программы «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний момент было спроектировано порядка километра общей протяженности, 500 метров водопровода и порядка 500 метров канализации. Осталось выполнить около 100 метров прокладки водопровода и переключить все существующие дома. Завершить работы планируем в середине августа, - сообщил технический директор АО «Ярославльводоканал» Михаил Пасхин.

Под землю укладывают пластиковые трубы - их срок службы составляет около 50 лет.