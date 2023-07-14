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НовостиОбщество14 июля 2023 10:24

В Ярославле построят храм в византийском стиле

Храм и здание церковно-причтового дома построят на Резинотехнике
Полина Вачнадзе
В Ярославле в микрорайоне Резинотехника построят Пантелеймоновский храм. ФОТО: департамент строительства Ярославской области

В Ярославле в микрорайоне Резинотехника построят Пантелеймоновский храм. ФОТО: департамент строительства Ярославской области

В Ярославле в микрорайоне Резинотехника построят Пантелеймоновский храм и здание церковно-причтового дома.

- Согласно проекту «Строительство комплекса приходского типа в Ярославле по адресу улица 50 лет ВЛКСМ в районе д.10 (В)», храмовый комплекс святого великомученика и целителя Пантелеймона будет расположен на земельном участке внутри квартала малоэтажной застройки в Ярославле, – рассказали ГТРК «Ярославия» в департаменте строительства Ярославской области.

Храм планируют построить в византийском стиле: кровля будет зеленого цвета, стены белые, а цоколь облицован серым керамогранитом.