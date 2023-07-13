В Ярославской области передано в суд дело о мошенничестве при строительстве дома для детей-сирот

Руководители ООО «Регионстройсервис» пойдут под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два руководителя ООО «Регионстройсервис» 38 и 50 лет пойдут под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

- В 2014 году обвиняемые заключили контракт с департаментом имущественных и земельных отношений на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома. В 2015 году дом ввели в эксплуатацию, часть квартир была передана департаментом детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Но уже совсем скоро новый дом в Борисоглебском районе начал трещать по швам, и в 2021 году его признали аварийным и подлежащим сносу. По версии следствия, работа по его строительству шли с многочисленными нарушениями норм и правил.

- Прокуратурой в рамах уголовного дела предъявлен гражданский иск о взыскании с руководителей компании ««Регионстройсервис» более 15 миллионов рублей. На их имущество наложен арест, - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело расследовало УМВД по Ярославской области, процесс будет проходить в Ростовском районном суде.