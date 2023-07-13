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НовостиОбщество13 июля 2023 7:34

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда с 15 июля

Проезд по мосту будет закрыт на пять ночей
Полина Вачнадзе
С 15 июля Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда.

С 15 июля Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда.

Фото: Полина Вачнадзе

С 15 июля Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда автомобилей на пять ночей.

- Работы будут проводиться до 20 июля в ночное время с 00:00 до 05:00. Пешеходное движение пор тротуару останется открытым, - сообщили в администрации города.

Ночами сотрудники компании «ЕКС» будут проводить подготовительные работы на пролетных строениях №5 и №8.

В 5 утра 20 июля движение по мосту машин и общественного транспорта возобновится.