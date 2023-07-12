В Рыбинске Сосновый переулок должны отремонтировать к концу августа. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске определили подрядчик для ремонта Соснового переулка. На объекте будет работать «Рыбинская транспортная компания». Сейчас заключается контракт. К работам подрядчик приступит в конце июля.

- Приведем в порядок около 200 метров дороги. Объект важный для Заволжья. Особенно на период ремонта моста. Ремонт этой дороги поможет улучшить логистику района. Срок окончания работа по контракту 25 августа, - отметил глава города Дмитрий Рудаков.