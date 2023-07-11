В Ярославле и Рыбинске ищут массовку для съемок исторического приключенческого фильма

Жителей Ярославля и Рыбинска приглашают принять участие в съемках фильма. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жителей Ярославля и Рыбинска приглашают принять участие в съемках исторического приключенческого фильма «Борец». Семейное кино расскажет о путешествии мальчика-дворянина и Борца на Нижегородскую ярмарку.

- В кадре – начало 20 века. Ищем мужчин и женщин без признаков современности – нет татуажу, нет шеллаку. Нужны натуральный цвет волос, у мужчин бороды, баки, удлиненные стрижки. Без татуировок на видимых местах, - пишут организаторы. - Съемки пройдут в Рыбинске, по сюжету снимаем эпизод Нижегородской ярмарки.

В массовку приглашают мужчин и женщин всех возрастов, детей от 6 до 14 лет и подростков от 16 до 18 лет. Размер одежды у мужчин должен быть не больше 54-го, у женщин – до 50-го.

Съемки фильма назначены на 29, 30 и 31 июля, 1 и 2 августа. Подать заявку можно здесь.