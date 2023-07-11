В Ярославле большегруз с асфальтом провалился на ремонтируемой дороге

В Ярославле на дороге, где сейчас идет ремонт, провалился грузовик с асфальтом. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 10 июля в Красноперекопском районе на дороге, где сейчас идет ремонт, провалился грузовик с асфальтом. ЧП произошло на улице Наумова. Машина ушла под землю одним колесом, вызволять ее из ямы, пришлось вызывать автокран.

Ярославцам остается только шутить по поводу случившегося:

- Интересно, ярославская земля не принимает асфальт или, наоборот, ей мало и поглощает чрезмерно, - пишет Анастасия Б. в группе «Подслушано в Ярославле».

- Асфальт не выдержал асфальт, - иронизирует Егор И.