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НовостиОбщество10 июля 2023 13:03

Фасады школ и детсадов в Ярославле разрисуют граффити

Дети, педагоги и родители сами придумывали рисунки
Полина Вачнадзе
Сейчас работа идет над муралом на школе №13 Ярославля.

Сейчас работа идет над муралом на школе №13 Ярославля.

Фото: Мэрия Ярославля

На фасадах школ и детских садов Ярославля нарисуют яркие граффити. Здания преобразятся благодаря пилотному проекту «Будь ярче!».

- Эскизы создавали сами школьники, презентовали и защищали проекты, а после голосовали за понравившуюся идею. Ребята при помощи педагогов и родителей придумывали сюжеты, где появились сказочные и литературные персонажи, портреты известных ярославцев, уникальные достопримечательности, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

На данный момент в проекте участвуют 12 городских учреждений. Рисуют на зданиях художники творческого объединения Unick. Сейчас работа идет над муралом на школе №13.