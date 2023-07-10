Фасады школ и детсадов в Ярославле разрисуют граффити

Сейчас работа идет над муралом на школе №13 Ярославля. Фото: Мэрия Ярославля

На фасадах школ и детских садов Ярославля нарисуют яркие граффити. Здания преобразятся благодаря пилотному проекту «Будь ярче!».

- Эскизы создавали сами школьники, презентовали и защищали проекты, а после голосовали за понравившуюся идею. Ребята при помощи педагогов и родителей придумывали сюжеты, где появились сказочные и литературные персонажи, портреты известных ярославцев, уникальные достопримечательности, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

На данный момент в проекте участвуют 12 городских учреждений. Рисуют на зданиях художники творческого объединения Unick. Сейчас работа идет над муралом на школе №13.