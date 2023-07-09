Житель Рыбинска на виду у продавца похитил из магазина пылесос

35-летний житель Рыбинска ограбил магазин в микрорайоне Скоморохова гора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летний житель Рыбинска ограбил магазин в микрорайоне Скоморохова гора. Взяв с полки два беспроводных пылесоса, мужчина подошел к кассе и, заведомо зная, что денег на его банковской карте нет, сделал вид, что оплачивает покупку.

- Он приложил карту к терминалу и направился к выходу. После того, как продавец на кассе заметила, что оплата не прошла, она окликнула злоумышленника, однако он ускорился. Вслед за подозреваемым выбежал сотрудник магазина, и сумел вырвать из рук рыбинца один пылесос, со вторым мужчина скрылся. Ущерб составил около 7000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Продавцы сообщили о преступлении в полицию. Подозреваемого задержали. Мужчина нигде не работает, ранее уже был судим. По его словам, пылесос он похитил для того, чтобы потом продать. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".