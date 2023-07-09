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НовостиЗвезды9 июля 2023 10:08

В Ярославле открылся кинофестиваль "В кругу семьи"

Бесплатные показы фильмов пройдут до 11 июня
Полина Вачнадзе
В Ярославле открылся 8-й международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи".

В Ярославле открылся 8-й международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи".

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылся 8-й международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи".

По красной дорожке КЗЦ "Миллениум" прошли звезды российского кино и театра: Федор Добронравов, Владимир Сычев, Егор Корешков, Алика Смехова, Артем Ткаченко, Маргарита Аброськина, Андрей Чадов и Анастасия Виноградова, Егор Бероев и Ксения Алферова, Ольга Кабо и многие другие, выступила группа «Мачете». В этом году на кинофестиваль приехали блогеры-миллионники.

Площадкой для кинопоказов стал кинотеатр "Киномакс" в ТЦ "Аура". Вход на все картины бесплатный. Ярославцы смогут увидеть фильмы из восьми стран. В программе - драмы, комедии, притчи, приключения и психологическое кино. Разные по жанру картины объединены темой взаимопонимания поколений и сохранения традиционных ценностей. Подробнее о кинопоказах можно узнать здесь.