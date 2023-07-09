В Ярославле загорелось заводоуправление "Русских красок"

В Ярославле 8 июля произошел пожар в заводооуправлении ОАО "Русские краски". Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле 8 июля произошел пожар в заводоуправлении ОАО "Русские краски".

Сообщение о возгорании в доме №96 на улице Большая Федоровская поступило в МЧС в 11:02. На место выехали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

- Пожар был ликвидирован в 11:51. Огонь повредил потолок на площади в 2 квадратных метра и оконный откос, закопчены стены и потолок помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются.