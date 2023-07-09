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НовостиПроисшествия9 июля 2023 9:02

В Ярославле загорелось заводоуправление "Русских красок"

Пожар начался днем 8 июля
Полина Вачнадзе
В Ярославле 8 июля произошел пожар в заводооуправлении ОАО "Русские краски".

В Ярославле 8 июля произошел пожар в заводооуправлении ОАО "Русские краски".

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле 8 июля произошел пожар в заводоуправлении ОАО "Русские краски".

Сообщение о возгорании в доме №96 на улице Большая Федоровская поступило в МЧС в 11:02. На место выехали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

- Пожар был ликвидирован в 11:51. Огонь повредил потолок на площади в 2 квадратных метра и оконный откос, закопчены стены и потолок помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются.