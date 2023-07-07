Жители Ярославской области могут без комиссии обменять монеты на купюры

В Ярославской области с 17 по 23 июля пройдет «Неделя мелочи». Фото: Александр РОГОЗА

В Ярославской области по инициативе местного отделения Банка России с 17 по 23 июля будет проходить «Неделя мелочи».

Жители региона смогут без комиссий обменять монеты, которые скопились у них дома, на купюры. Деньги можно взять наличными, зачислить на счет или перевести на благотворительность.

Чтобы сократить время обмена, специалисты банка просят ярославцев заранее разобрать монеты по номиналам. Обменять накопившиеся металлические монеты на банкноты можно в данных финансовых организациях.