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НовостиЭкономика7 июля 2023 11:52

Жители Ярославской области могут без комиссии обменять монеты на купюры

В регионе с 17 по 23 июля пройдет «Неделя мелочи»
Полина Вачнадзе
В Ярославской области с 17 по 23 июля пройдет «Неделя мелочи».

В Ярославской области с 17 по 23 июля пройдет «Неделя мелочи».

Фото: Александр РОГОЗА

В Ярославской области по инициативе местного отделения Банка России с 17 по 23 июля будет проходить «Неделя мелочи».

Жители региона смогут без комиссий обменять монеты, которые скопились у них дома, на купюры. Деньги можно взять наличными, зачислить на счет или перевести на благотворительность.

Чтобы сократить время обмена, специалисты банка просят ярославцев заранее разобрать монеты по номиналам. Обменять накопившиеся металлические монеты на банкноты можно в данных финансовых организациях.