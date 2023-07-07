В Ярославской туберкулезной больнице провели уникальную операцию на легком

В Ярославской областной туберкулезной больнице прошла уникальная операция на легком. Скриншот с видео, ГТРК "Ярославия"

В Ярославской областной туберкулезной больнице прошла уникальная операция на легком. Пациент – мужчина, который долго болеет туберкулезом, принимает таблетки, но они ему уже не помогают. Поэтому медики предложили больному операбельно решить проблему, сообщает ГТРК «Ярославия».

В операции участвовал специалист федерального медицинского центра. Опыт проведения подобных операций у ярославских врачей есть, однако, появились новые методики.

- Мы удалим пораженную часть легкого. Это поможет оставшимся отделам легкого расправиться и полноценно участвовать в акте дыхания. Пациент не будет иметь практически никаких функциональных нарушений, сможет полноценно реабилитироваться в обществе социально, иметь трудовую реабилитацию и не иметь никаких ограничений, связанных с наличием туберкулезной инфекции, - сообщил телеканалу заместитель главного врача по хирургии национального исследования медицинского центра и инфекционных заболеваний Михаил Синицын.