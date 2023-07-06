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НовостиПроисшествия6 июля 2023 10:10

Жительница Ярославской области отдала мошенникам почти 3 миллиона рублей

Рада Шпилевая
Женщина следовала инструкциям звонивших и перевела им крупную сумму

Женщина следовала инструкциям звонивших и перевела им крупную сумму

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Рыбинска стала очередной жертвой телефонных мошенников и потеряла крупную сумму. 33-летняя женщина заявила об этом в полицию и рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера и назвались сотрудниками банка. Они сообщили, что на ее имя якобы оформлен кредит, и убедили обналичить деньги по карте. После этого по указаниям злоумышленников пострадавшая перевела 223 тысячи рублей на их банковские счета и предоставила всю информацию из своего личного кабинета. Имея нужные данные, звонившие оформили на нее кредит в 500 тысяч рублей и тут же забрали деньги себе.

Впоследствии мошенники сумели обмануть женщину еще несколько раз, и та послушно переводила им деньги. В итоге ущерб составил 2 миллиона 806 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.