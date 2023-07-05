В Ярославле направлено в суд дело по краже из банка 9 миллионов рублей

Дело ярославца Леонида Лаврова, экстрадированного из Перу в Россию, передано в суд. Кадры съемки Генеральной прокуратуры РФ

Дело ярославца Леонида Лаврова, в марте этого года экстрадированного из Перу в Россию, передано в суд. Бывшего сотрудника банка обвиняют в краже 9 миллионов рублей и покушении на хищение 211 миллионов.

- По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, занимая должность ведущего специалиста, составил фиктивные документы о заключении клиентом банка договора страхования на сумму более 211 миллионов рублей. Зная, что в офисе ведется видеонаблюдение, он имитировал получение денежных средств для зачисления на счет, планируя их похитить, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Из-за того, что рабочее время уже закончилось, операционная система приостановила транзакцию. Но в этот же день, считает следствие, Лавров успел украсть из хранилища банка 9 миллионов рублей. Вместе с крупной суммой ярославец покинул страну.

В 2017 году его объявили в международный розыск. Спустя четыре года, в октябре 2021-го, беглеца задержали в Перу. Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого. Судебные процессы, связанные с процедурой экстрадиции, длились на протяжении 2021 и 2022 годов, но в итоге России удалось добиться выдачи обвиняемого.

Сейчас Леонид Лавров находится под стражей. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Ярославля.