В Россию из Перу экстрадирован ярославец, который обвиняется в краже 9 миллионов рублей из банковского хранилища

Бывший банковский сотрудник будет доставлен в столицу РФ транзитом через Бразилию и Турцию. Скриншот с видео, Генеральная прокуратура РФ

Россия и Перу договорились об экстрадиции Леонида Лаврова. Бывший сотрудник банка обвиняется в краже и покушении на мошенничество.

- В аэропорту города Лимы Лаврова передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола бывший банковский сотрудник будет доставлен в столицу РФ транзитом через Бразилию и Турцию.

По версии следствия, преступления Лавровым были совершены в 2016 году.

- Он, являясь сотрудником ПАО «Росгосстрах Банк», похитил 9 миллионов рублей из хранилища операционного офиса «Ярославский», а также пытался с сообщниками похитить более 211 миллионов, принадлежащих страховой компании ООО «СК «РГС-Жизнь», - пояснили в Генеральной прокуратуре РФ.

Леонид Лавров сумел скрыться от следствия, в 2017 году его объявили в международный розыск. Спустя четыре года, в октябре 2021-го, беглеца задержали в Перу. Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого. Судебные процессы, связанные с процедурой экстрадиции, длились на протяжении 2021 и 2022 годов, но в итоге России удалось добиться выдачи обвиняемого.