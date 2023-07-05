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НовостиПроисшествия5 июля 2023 12:03

Экс-депутат Ярославской облдумы Роман Фомичев подал ходатайство об УДО

Роман Фомичев был признан виновным в посредничестве во взяточничестве
Полина Вачнадзе
Роман Фомичев подал ходатайство об УДО. ФОТО: страница Романа Фомичева в соцсетях

Роман Фомичев подал ходатайство об УДО. ФОТО: страница Романа Фомичева в соцсетях

Бывший депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В мае прошлого года за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере Роман Фомичев был осужден на 2 года. Также суд обязал экс-депутата выплатить штраф в 2 миллиона 998 тысяч рублей.

В феврале 2023 года Роман Фомичев подал ходатайство о замене неотбытого им срока принудительными работами. Рыбинским городским судом данное прошение было удовлетворено.

Теперь бывший народный избранник просит отпустить его условно-досрочно. Слушание состоится 20 июля.