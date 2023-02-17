Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 7:37

Экс-депутату ярославской Думы Роману Фомичеву срок заменили принудительными работами

Он был осужден за посредничество во взяточничестве
Полина Вачнадзе
Роману Фомичеву заменили срок принудительными работами. ФОТО: соцсети

Роману Фомичеву заменили срок принудительными работами. ФОТО: соцсети

Рыбинский суд удовлетворил ходатайство бывшего депутата Ярославской областной Думы и заменил ему неотбытый срок принудительными работами. Решение были принято сегодня, 17 февраля.

11 мая прошлого года Роман Фомичев был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывший депутат должен был выплатить штраф в 2 миллиона 998 тысяч рублей.

На протяжении всего следствия Роман Фомичев находился под домашним арестом. Дело рассматривалось в особом порядке: подсудимый полностью признал себя виновным и выполнил условия, предусмотренные досудебным соглашением.