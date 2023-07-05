В Рыбинском районе открыли комплекс по выращиванию клариевого сома и форели

В Рыбинском районе будут выращивать клариевых сомов и форель. Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинском районе будут выращивать клариевых сомов и форель. По словам главы области Михаила Евраева, проект, который реализует «Ярославский бройлер», имеет большое значение для рыбохозяйственного комплекса страны.

- Он позволит повысить уровень самообеспеченности нашей области рыбой и рыбной продукцией до 34% к 2027 году, создать 50 новых рабочих мест, – отметил Михаил Евраев.

Инвестиции в проект составили 1,7 миллиарда рублей. Планируется, что комплекс будет производить до 7 тысяч тонн рыбы в год. Продукция собираются поставлять в 14 регионов России.