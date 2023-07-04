8 июля в Мышкине Ярославской области пройдет «Фестиваль мыши»

В субботу, 8 июля, в Мышкине пройдет День города и «Фестиваль мыши». Фото: Правительство Ярославской области

В субботу, 8 июля, в Мышкине пройдет День города и «Фестиваль мыши». Гостей ждут концерты, квесты, спортивные забеги.

Торжественно открытие праздников пройдет в полдень на Успенской площади. А за час до него, в 11:00, стартует юмористический забег «Мышиные бега» и начнется чемпионат по воркауту. С 10 утра и до 15:00 у усадьбе Чистова будет работать фотозона «Аз и Ферт», с полудня до 16 часов – фотовыставка. В 12:30 начнется программа «Однажды в усадьбе в городе М».

В 13 часов самых маленьких гостей приглашают в городской парк на квест, а в 14:30 фокусник Глеб Орлеанский покажет здесь свое шоу.

В 13:30 в парке на улице Гагарина торжественно откроется «Тропиночка В.А.Гречухина».

В 18:00 в Мышкинских палатах начнется Бал цветов, а в 19:00 у Опочининской библиотеки – проект «Балкон.Сет «Посмотри наверх».

В 20:00 на Успенской площади выступит коллектив местного ДК, в 21:00 пройдет концерт группы «Антракт», а в 22:00 выступит Алена Мальцева и группа «Ярмарка» из Санкт-Петербурга.