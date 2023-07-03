Синоптики предупредили ярославцев о резком похолодании в конце недели

Жаркая погода в Ярославле сменится холодом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наступившая неделя, по прогнозами синоптиков Центра «Фобос», отметится довольно теплой и душной погодой. Температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы.

Сегодня, 3 июля, в Ярославле ожидается +23..+25, небольшой дождь и ветер с порывами до 10 метров в секунду. Завтра, 4 июля, ветер стихнет, а термометры покажут +21..+23 градуса. В среду, 5 июля, синоптики прогнозируют дождь, возможно, будет гроза. Днем +23...+25.

В четверг, 6 числа, температура выйдет на свой пик: ожидается малооблачная погода, +26..+28. В пятницу, 7 июля, станет чуть прохладнее, +23..+25, возможны дождь и гроза.

- В условиях активного солнца, атмосфера продолжит накаляться, а воздух, в ожидании освежающих ливней и канонады гроз, будет парить. Типичная июльская погода, - отмечают специалисты.

В субботу тенденция сохранится – в Ярославле ожидается +24..+26. Но уже в воскресенье, 9 числа, резко похолодает. Столбики термометров, предупреждают синоптики, опустятся до +15..+17 градусов.