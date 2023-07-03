В центре Ярославля станет меньше мест для парковки машин

С 20 июля в центре Ярославля введут ограничение остановки и стоянки автомобилей. Фото: Мэрия Ярославля

С 20 июля в центре Ярославля введут ограничение остановки и стоянки автомобилей. Оставлять свой транспорт будет запрещено на участке улицы Первомайской в районе пересечения с улицей Революционной, сообщает пресс-служба мэрии города.

- Просим вас быть предельно внимательными на указанном участке улично-дорожной сети Ярославля и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ, - обратились к водителям в ведомстве.