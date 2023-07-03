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НовостиОбщество3 июля 2023 6:37

В центре Ярославля станет меньше мест для парковки машин

Ограничения на улице Первомайской введут с 20 июля
Полина Вачнадзе
С 20 июля в центре Ярославля введут ограничение остановки и стоянки автомобилей.

С 20 июля в центре Ярославля введут ограничение остановки и стоянки автомобилей.

Фото: Мэрия Ярославля

С 20 июля в центре Ярославля введут ограничение остановки и стоянки автомобилей. Оставлять свой транспорт будет запрещено на участке улицы Первомайской в районе пересечения с улицей Революционной, сообщает пресс-служба мэрии города.

- Просим вас быть предельно внимательными на указанном участке улично-дорожной сети Ярославля и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ, - обратились к водителям в ведомстве.