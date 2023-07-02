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НовостиПроисшествия2 июля 2023 14:08

Начальницу почтового отделения Ярославля будут судить за кражу денег из кассы

По версии следствия, 44-летняя женщина присвоила 415 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Начальницу почтового отделения Ярославля будут судить за присвоение крупной суммы денег.

Начальницу почтового отделения Ярославля будут судить за присвоение крупной суммы денег.

Фото: Полина Вачнадзе

Начальницу одного из почтовых отделений Фрунзенского района Ярославля будут судить по статье 160 УК РФ "Присвоение имущества, вверенного обвиняемому, совершенное с использованием служебного положения". По версии следствия, 44-летняя женщина взяла из кассы почты более 400 тысяч рублей.

- В феврале 2022 года обвиняемая присвоила денежные средства в сумме 350 тысяч рублей. С целью сокрытия преступления она внесла в финансовую отчетность заведомо ложные сведения. В сентябре 2022 года аналогичным образом она похитила 65 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Клиенты почты не пострадали.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального Управления почтовой связи во время инвентаризации.

Уголовное дело, которое расследовал следственное управление областного УМВД, направлено в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.