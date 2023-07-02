Начальницу почтового отделения Ярославля будут судить за кражу денег из кассы

Начальницу почтового отделения Ярославля будут судить за присвоение крупной суммы денег. Фото: Полина Вачнадзе

Начальницу одного из почтовых отделений Фрунзенского района Ярославля будут судить по статье 160 УК РФ "Присвоение имущества, вверенного обвиняемому, совершенное с использованием служебного положения". По версии следствия, 44-летняя женщина взяла из кассы почты более 400 тысяч рублей.

- В феврале 2022 года обвиняемая присвоила денежные средства в сумме 350 тысяч рублей. С целью сокрытия преступления она внесла в финансовую отчетность заведомо ложные сведения. В сентябре 2022 года аналогичным образом она похитила 65 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Клиенты почты не пострадали.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального Управления почтовой связи во время инвентаризации.

Уголовное дело, которое расследовал следственное управление областного УМВД, направлено в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.