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НовостиПроисшествия2 июля 2023 6:32

В Рыбинске полицейские задержали родственников-наркоманов

У мужчин нашли запрещенные вещества
Полина Вачнадзе
В квартирах двух рыбинцев-родственников нашли наркотики.

В квартирах двух рыбинцев-родственников нашли наркотики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Рыбинска по подозрению в сбыте наркотиков задержали 30-летнего местного жителя. В его квартире во время обыска было изъято более 61 грамма марихуаны.

- Подозреваемым даны признательные показания. Установлено, что наркотики предназначались для собственного потребления и сбыта. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ходе дальнейшей работы по делу, запрещенное вещество нашли в квартире 44-летнего родственника задержанного. Эксперты установили, что это тоже марихуана, вес которой составил 164 грамма. Рыбинец пояснил, что трава ему нужна исключительно для личного потребления. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело.