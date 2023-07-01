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НовостиПроисшествия1 июля 2023 16:53

На стадионе "Шинник" в Ярославле произошел пожар

В МЧС рассказали подробности ночного происшествия
Полина Вачнадзе
1 июля спасателям сообщили о возгорании на стадионе "Шинник" в Ярославле.

1 июля спасателям сообщили о возгорании на стадионе "Шинник" в Ярославле.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В начале пятого утра 1 июля спасателям сообщили о возгорании на стадионе "Шинник" в Ярославле. Очаг находился под трибунами стадиона.

- На место выехали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. В 04:38 пожар был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Огонь повредил стены трибуны на площади и проводку на площади в три квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.