На стадионе "Шинник" в Ярославле произошел пожар

1 июля спасателям сообщили о возгорании на стадионе "Шинник" в Ярославле. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В начале пятого утра 1 июля спасателям сообщили о возгорании на стадионе "Шинник" в Ярославле. Очаг находился под трибунами стадиона.

- На место выехали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. В 04:38 пожар был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Огонь повредил стены трибуны на площади и проводку на площади в три квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.