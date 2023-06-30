В Ярославле водитель на «Рено» сбил девушку-пешехода

В Ярославле под колеса иномарки попала 23-летняя девушка. Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле под колеса «Рено» попала 23-летняя девушка. ДТП произошло вечером 29 июня на Промышленном шоссе.

- По предварительной версии, водитель «Рено Логан», 59-летний мужчина, произвел наезд на пешехода. Девушка с травмами госпитализирована в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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