В Ярославле водитель на «Рено» сбил девушку-пешехода

В Ярославле под колеса иномарки попала 23-летняя девушка.
Фото: Сергей ГАПОН
В Ярославле под колеса «Рено» попала 23-летняя девушка. ДТП произошло вечером 29 июня на Промышленном шоссе.
- По предварительной версии, водитель «Рено Логан», 59-летний мужчина, произвел наезд на пешехода. Девушка с травмами госпитализирована в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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