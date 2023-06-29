В Костроме водитель протаранил баррикаду из машин и попытался вплавь скрыться от полицейских

Под Костромйо задержали неадекватного водителя. ФОТО: УМВД по Костромской области Под Костромой задержали неадекватного водителя. ФОТО: УМВД по Костромской области

Ночью 24 июня сотрудники Госавтоинспекции, патрулирующие улицы Костромы, заметили «Тойоту», которая опасно маневрировала. Экипаж ДПС потребовал водителя остановиться, но он только добавил газ.

Пытаясь скрыться от полиции, нарушитель заехал в жилой квартал. Жители, видя, что водитель иномарки явно неадекватен, попытались его остановить.

- На одной из дорог они выставили «кордон» из личных авто, а также преградили путь собой. Однако и это не остановило мужчину, который протаранил препятствие и совершил наезд на одного из неравнодушных граждан, после чего скрылся в направлении выезда из города, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Полицейские, убедившись, что костромичи не пострадали, вызвали на место еще один экипаж, а сами продолжили преследование. В результате иномарку нашли в семи километрах от города, но водителя в ней не было.

Один из сотрудников ДПС пошел на его поиски. Долго блуждать в потемках не пришлось: мужчина и его спутница, которая всю погоню провела на пассажирском месте, шли по берегу реки Кострома. Заметив, что его обнаружили, нарушитель бросил в воду и поплыл к противоположному берегу.

- Инспектор ДПС Дмитрий Кашицин бросился следом. Воспользовавшись сумерками, водитель авто переплыл реку и затаился среди густой растительности. Однако практически сразу был задержан подоспевшим на помощь своему коллеге, вторым экипажем ДПС, - сообщили в полиции.

На нарушителя стразу же надели наручники – не известно, каким бы еще способом он решил скрыться от экипажа. Проходить освидетельствование на состояние опьянения 39-летний костромич отказался, но в отделе, куда он был доставлен, быстро установили, что к ответственности за пьяное вождение мужчина уже привлекался и даже был лишен прав.

На задержанного составили несколько протоколов: за отказ от освидетельствования, оставление места ДТП, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью. Несмотря на многочисленные показания свидетелей и очевидцев погони, а также записи с камер видеонаблюдения, костромич в суде пошел в полный «отказ». Он заявил, что не садился за руль и весь день провел на рыбалке. Суд ему не поверил.

- Мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, а также штраф за неповиновение сотрудникам полиции. Кроме того, учитывая тот факт, что ранее мужчина был лишен водительского удостоверения, в отношении него решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности, - уточнили в областном УМВД.